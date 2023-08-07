США та Китай поставили спільний діагноз Московії. Очікується терапія

▶ ️У саудівській Джидді під «українським прапором» відбулася нарада радників з національної безпеки понад 50-ти країн: з одного боку, представлені друзі України, включно з США, з іншого - несамовиті соратники рашистів, очолювані Китаєм. Правда, - без самих росіян. Формально, учасники обговорювали формулу миру, запропоновану Володимиром Зеленським, хоча насправді дві найбільших держави світу шукали точки дотику між собою.

▶ ️З паркетного офіціозу відомо, що учасники погодилися з підходом про дотримання територіальної цілісності України та верховенство Статуту ООН. Тобто, підтримали «кордони 1991 року». Та найцікавішою виявилася та інформація, про яку вголос не говорили.

▶ ️Китай схвально кивнув на запрошення прилетіти до Джидди, але Пекін намагався приховати участь у проукраїнському форумі спецпредставника у справах Євразії Лі Хуея (це - китайський аналог американського радника з питань нацбезпеки Джейка Саллівана). Очевидно, КНР ще не готовий офіційно переходити на світлу сторону, та неофіційно не приховує своє роздратування витівками кремля. Але, є два «але»…

● По-перше, Китай потребує українського зерна як для себе, так і для своїх африканських сателітів, якими він опікується. Тоді як кремль - всупереч інтересам Піднебесної - зірвав зернову угоду, атакував українські термінали зі збіжжям, та намагається влаштувати морську блокаду портів України. Китаю важкувато бути гегемоном Глобального півдня в час, коли найближчий партнер знищує ракетами африканську надію на завтрашній день.

● По-друге, Москва лише ускладнює геополітичні ігри Пекіну. «Триденна війна» затягується, у світі виникає тренд на покарання агресора, який обʼєднує проти себе дедалі більше країн… Це ніяк не відповідає планам Сі щодо “повернення Тайваню у рідну гавань”.

● У Пекіна один вихід: поступово зливати Москву. Табу московитам на застосування ядерки, обмеження на експорт дронів, визнання кордонів України та припущення про можливість вступу до НАТО (про що прямо сказав Кіссінджер після поїздки в Китай) - етапи цього шляху.

● Китай опинився на шпагаті, і розтягуватись стає дедалі важче. Використання Московії як проксі-агента у протистоянні США приносить менше і менше задоволення та більше головняків. Насамперед у тому, що стосується фінансово-торгових операцій та санкційного режиму, який дедалі більше поширюється на треті країни. Навіть В'єтнам радить своїм бізнесменам зважати на українські санкції, не кажучи вже про європейські та американські.

▶ ️Участь Китаю в проукраїнському форумі в Саудівській Аравії - це спроба порозумітись з протилежною стороною. Тим паче, що американський візаві - радник з національної безпеки США Джейк Салліван найбільше опікується саме проблемою протистояння Китаю. Якщо китайсько-американських домовленостей буде досягнуто, то Пекін змусить Москву підпорядковуватися волі дорослих гравців. Це не складно, зважаючи, що Китай на сьогодні практично повністю контролює всю зовнішню торгівлю рф, а також - значну частину її економіки.

▶ ️Африка, Близький Схід, Індія, Китай мають свої інтереси. Банально, лідерам країн слід годувати свої народи. Вони чудово розуміють, як на них позначиться російська зернова монополія: московити вже продемонстрували свої "таланти" при енергетичному шантажі Європи. Те ж саме стосується і ядерки, екоциду, породження гуманітарних катастроф в Африці та повалення нелояльних режимів там само. Входячи в раж, кремль не бачить берегів, і не помічає своїх та чужих.

▶ ️Звідси й рішення аравійської тусовки: концепцію української формули миру взяти за основу і допилювати так, щоб продукт влаштував усіх. Крім бункерного діда, звісно. Тепер примушувати до миру будуть його.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/848

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