США та НАТО не «дадуть себе затягнути» у війну - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США та НАТО не «дадуть себе затягнути» у війну, розв'язану російським президентом Володимиром Путіним в Україні, але вони будуть підтримувати українську боротьбу за свободу «стільки, скільки потрібно».

«Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав Путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування», – сказав шеф Пентагону у своєму виступі на слуханнях в Сенаті

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/31582

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