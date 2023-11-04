Свій «день єдності» росіяни відзначатимуть у соціальній напрузі, яку створив їм путін

Пояснює Центр статегічних комунікацій

4 листопада в рф відзначають день народної єдності.

● путінська агресія проти України кардинально погіршила життя росіян, створила додаткову політичну і соціальну напругу, зруйнувала життєві перспективи.

● Сотні тисяч громадян рф втекли від путінського режиму з країни після початку повномасштабної війни. За кордоном росіяни намагаються всіляко відмежуватись від своєї батьківщини і навіть вигадали новий прапор росії.

● Спалахи антисемітизму в росії реально загрожують єврейській громаді у цій країні.

● рф примусово записала собі в громадяни мільйони окупованих українців, більшість з яких ненавидять загарбників і за будь-якої нагоди діятимуть їм на шкоду.

● У росії вже проростають паростки громадянської війни, започатковані заколотом пригожина.

● Війна вкотре проявила колоніальну сутність росії: привілейоване становище російських мегаполісів та приреченість на безперспективу етнічної периферії. Поневолені рф народи поступово усвідомлюють власні інтереси, та їхню разючу відмінність від москви.

Джерело: https://t.me/spravdi/34403

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