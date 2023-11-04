Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 145

Свій «день єдності» росіяни відзначатимуть у соціальній напрузі, яку створив їм путін

Свій «день єдності» росіяни відзначатимуть у соціальній напрузі, яку створив їм путін

Пояснює Центр статегічних комунікацій

4 листопада в рф відзначають день народної єдності.

● путінська агресія проти України кардинально погіршила життя росіян, створила додаткову політичну і соціальну напругу, зруйнувала життєві перспективи.

● Сотні тисяч громадян рф втекли від путінського режиму з країни після початку повномасштабної війни. За кордоном росіяни намагаються всіляко відмежуватись від своєї батьківщини і навіть вигадали новий прапор росії.

● Спалахи антисемітизму в росії реально загрожують єврейській громаді у цій країні.

● рф примусово записала собі в громадяни мільйони окупованих українців, більшість з яких ненавидять загарбників і за будь-якої нагоди діятимуть їм на шкоду.

● У росії вже проростають паростки громадянської війни, започатковані заколотом пригожина.

● Війна вкотре проявила колоніальну сутність росії: привілейоване становище російських мегаполісів та приреченість на безперспективу етнічної периферії. Поневолені рф народи поступово усвідомлюють власні інтереси, та їхню разючу відмінність від москви.

Джерело: https://t.me/spravdi/34403

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 04.11.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 19:14    85
СБУ затримала двох колаборанток з окупаційного «управління соцполітики рф»
Сегодня 10:52    127
В россии сожгли машину гендиректора завода, производящего боеголовки для ракет
Сегодня 10:39    130
росія розконсервовує техніку зі складів, і вже розконсервувала як мінімум 350 танків T-80
Сегодня 10:26    131
Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро
Сегодня 10:14    122
Депутат Бундестагу Роберт Фарле вийшов з партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), бо, на його думку, вона "занадто вороже ставиться до росії"
Сегодня 09:49    150
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські «Гради» на Нікополь
Сегодня 09:24    141
Мережею шириться інформація, що нібито між українськими військовими і поліцією розпочалося протистояння. Це – фейк
Сегодня 09:12    157
Посол США в Україні Бріджет Брінк щойно твітнула, що вона зустрілася зі спікером Конгресу Джонсоном
Сегодня 09:01    151
Ни один российский военнопленный не бездельничает, все работают, - министр юстиции Малюська
Сегодня 08:39    146
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 