Світу потрібна більша консолідація і рішуча підтримка України у боротьбі з рф

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Під час слухань у Сенаті міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у разі перемоги в Україні путін не зупиниться і атакує НАТО.

● путін розпочав війну не лише проти України, а й проти демократичного світу, заснованого на правилах, а не диктаті. Тому, ця війна повинна завершитися перемогою над агресором, а не досягненням тимчасового компромісу з ним.

● Відсіч путінській агресії вимагає постійних видатків, що обтяжує платників податків іноземних країн. Цінуємо зусилля Заходу у підтримці України. Водночас наголошуємо, що війна рф найбільше обтяжує українців, адже крім фінансових втрат втрачаємо наших співвітчизників. Допомога Україні – це демонстрація рішучої позиції Заходу не поступитися агресору. Інший сценарій заохотить кремль до масштабування експансії.

● росії вигідний перехід конфлікту в стан позиційної війни, адже таким чином стабілізуються російські загарбання і з’являється час для відновлення наступальних резервів.

● Україні та її союзникам не можна зволікати. Не варто давати агресору час на перепочинок і відновлення. Лише кардинальне нарощування спроможностей Сил оборони України і контрнаступ здатні зруйнувати плани москви.

Джерело: https://t.me/spravdi/34406

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