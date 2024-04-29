Сучасні українці будуть вимушені довше працювати - Мінсоцполітики

Сучасні українці будуть вимушені довше працювати, залишатися активними й забезпечувати себе своєю працею протягом тривалішого періоду життя, — міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на форумі "Демографічне майбутнє України: Стратегія стійкості та відновлення".

Вона представила проєкт цієї стратегії.

Так, згідно із текстом документу, наразі дуже гостро стоїть питання старіння населення України на фоні падіння народжуваності. Зараз співвідношення кількості працівників і пенсіонерів уже становить 1:1.

За словами Жолнович, для заміщення принаймні до 40% заробітку пенсією для людей похилого віку Україні потрібно ще приблизно 6 млн працівників.

При цьому міністр пояснила, що цього не вдасться забезпечити лише народженням нових громадян.

"У цьому контексті особливого значення набуває питання, як повернути людей із-за кордону. Ідеться не лише про наших мігрантів, які рятуються від війни, а також про українців у багатьох поколіннях, також ідеться про тих, які вирішили виїхати набагато раніше, також ідеться про активних іноземців, яким тісно в їхніх країнах і які готові будуть обрати нашу державу для свого розвитку та свого дому", — заявила Жолнович.

Джерело: https://t.me/znua_live/145797

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