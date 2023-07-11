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Тааак. Ход Африки

Тааак. Ход Африки

Лидеры стран Африки призвали Путина показать "стремление к миру".

- "Перед саммитом Россия - Африка он [Путин] должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое стремление двигаться вперед [к миру], хотя бы в гуманитарном плане", - президент Сенегала Маки Саль, цитата (https://www.rbc.ru/politics/10/07/2023/64ab98009a794739310a65e6) по РБК.

Обмен пленными и возвращение в Украину детей "могут быть очень хорошим сигналом", - отметил сенегальский лидер.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12554

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