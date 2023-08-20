Танкові екіпажі на M1A1 Abrams закінчили свої навчання

Але до України вони поки що не повертаються.

«(Близько двох сотень українців) щойно завершили один із останніх етапів своєї 12-тижневої програми навчання, загальновійськові батальйоні навчання «підрозділ-на-підрозділ» на полігоні Хоенфельс», – полковник Мартін О’Доннелл, речник армії США.

Тепер солдати повернуться на полігон Графенвер, де вони тренувались разом з техніками та логістами.

«Там, на прохання України, солдати підтримуватимуть свої навички експлуатації та технічного обслуговування, доки не буде готовий до відправлення 31 танк, який США зобов’язалися відремонтувати та доставити в Україну до осені».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/37836

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