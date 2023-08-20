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Танкові екіпажі на M1A1 Abrams закінчили свої навчання

Танкові екіпажі на M1A1 Abrams закінчили свої навчання

Але до України вони поки що не повертаються.

«(Близько двох сотень українців) щойно завершили один із останніх етапів своєї 12-тижневої програми навчання, загальновійськові батальйоні навчання «підрозділ-на-підрозділ» на полігоні Хоенфельс», – полковник Мартін О’Доннелл, речник армії США.

Тепер солдати повернуться на полігон Графенвер, де вони тренувались разом з техніками та логістами.

«Там, на прохання України, солдати підтримуватимуть свої навички експлуатації та технічного обслуговування, доки не буде готовий до відправлення 31 танк, який США зобов’язалися відремонтувати та доставити в Україну до осені».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/37836

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