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Терехов каже, що у Харкові наразі постійно проживають 1,3 млн людей

Терехов каже, що у Харкові наразі постійно проживають 1,3 млн людей

“У нас було чотири хвилі повернення харків’ян до своїх домівок. Сьогодні у місті приблизно 1,3 млн мешканців, які на постійній основі живуть у місті. Що стосується проходження опалювального сезону, то кожен для себе буде приймати рішення – залишатися у місті чи виїжджати. Що стосується наших теплових мереж та “Харківводоканалу” – ми будемо готові на 100%. Все залежить від військових обставин, бо Харків продовжують обстрілювати ракетами С-300. Відстань до кордону, на жаль, дуже мала, і ракета долітає до міста за 40 секунд”, – сказав він.

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Готовність міста Харкова до опалювального сезону складає зараз 91%.

Про це 26 вересня в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, те, як Харків переживе цю зиму, в першу чергу залежатиме від воєнної ситуації.

«Не все залежить від наших комунальних підприємств, але ми робимо все для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, який, я вважаю, буде дуже важким. «Теплові мережі» та «Водоканал» працюють практично цілодобово. На сьогодні готовність складає 91%, але, впевнений, до початку опалювального сезону будемо готові на всі 100%. Ми переклали багато трубопроводів, привели до ладу котельні, ТЕЦ і робимо все, щоб взимку харків’яни були з теплом та водою», - наголосив Ігор Терехов.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/125244

Новости портала «Весь Харьков»

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