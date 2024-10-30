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Терористична росія хоче знищити всі українські пам'ятки архітектури

Терористична росія хоче знищити всі українські памятки архітектури

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Увечері 28 жовтня росіяни нанесли авіаудар по будівлі Держпрому в центрі Харкова.

▶ У будівлі Держпрому розташовувалися винятково цивільні установи, зокрема – господарський суд.

▶ Держпром – пам’ятка архітектури національного значення, внесена до попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

▶ У вересні 2023 року ЮНЕСКО надало будівлі Держпрому посиленого захисту, тому атака на цей об’єкт може розглядатися як воєнний злочин у сенсі міжнародного кримінального правосуддя.

▶ Цілеспрямований удар по Держпрому – черговий акт російського державного вандалізму, спрямований на знищення культурної спадщини України.

▶ Знищення культурних цінностей України – це частина геноцидної політики москви.

Джерело: https://t.me/spravdi/42501

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