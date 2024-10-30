Терористична росія хоче знищити всі українські пам'ятки архітектури
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Увечері 28 жовтня росіяни нанесли авіаудар по будівлі Держпрому в центрі Харкова.
▶ У будівлі Держпрому розташовувалися винятково цивільні установи, зокрема – господарський суд.
▶ Держпром – пам’ятка архітектури національного значення, внесена до попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
▶ У вересні 2023 року ЮНЕСКО надало будівлі Держпрому посиленого захисту, тому атака на цей об’єкт може розглядатися як воєнний злочин у сенсі міжнародного кримінального правосуддя.
▶ Цілеспрямований удар по Держпрому – черговий акт російського державного вандалізму, спрямований на знищення культурної спадщини України.
▶ Знищення культурних цінностей України – це частина геноцидної політики москви.
Джерело: https://t.me/spravdi/42501