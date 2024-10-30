The New York Times пише, що Володимир Зеленський просив у партнерів ракети Tomahawk

Цей пункт нібито був неофіційною частиною пакету неядерного стримування в рамках плану перемоги. (https://www.nytimes.com/2024/10/29/world/europe/ukraine-zelensky-russia-war.html)

Неназваний американський урядовець, який говорив з виданням на умовах анонімності, заявив, що ця вимога є «абсолютно нездійсненною».

Дальність дії Tomahawk сягає 2500 км, що більш ніж у сім разів перевищує дальність дії ракет ATACMS, які Україна отримала цього року.

За даними видання, американські чиновники США в приватних розмовах висловлювали певне роздратування планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і таким, що майже повністю залежить від західної допомоги.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49520

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