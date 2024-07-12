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Тисячі добровольців у Польщі зареєструвалися для вступу в "український легіон" - Сікорський

Тисячі добровольців у Польщі зареєструвалися для вступу в український легіон - Сікорський

Йдеться про новий український добровольчий військовий підрозділ, створення якого передбачає безпекова угода між Україною і Польщею.

"У Польщі ми починаємо підготовку першої української бригади, що складається з добровольців. У нас проживає до одного мільйона українців обох статей, і кілька тисяч з них вже зареєструвалися для участі", - повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Міністр зазначив, що польська сторона забезпечить добровольців навчанням і спорядженням, а потім ці люди будуть відправлені в Україну з правом повернутися в Польщу після ротації.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24924

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