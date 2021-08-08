Транш МВФ планируют поділити на частини

Планується направити частину коштів МВФ в золотовалютні резерви НБУ, а також на стимулювання економічного розвитку в країні.

Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі каналу "Україна 24".

"Зараз дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути прийнято в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частина цих коштів буде використана в цьому році, але значну частину буде використано в наступного року", - зазначив він.

За словами Устенка, кошти спрямують не на поточне споживання, а на стимулювання економічного розвитку в країні в середньому і довгостроковому проміжку часу.

Зокрема, кошти можна використовувати на проекти, пов'язані з розвитком інфраструктури, з підтримкою або стимулюванням Вітчизняних виробників, наприклад, з приводу машинобудування.

Нагадаємо:

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.

Згідно з рішенням Ради керівників МВФ 23 серпня Україна отримає від МВФ понад $2,7 млрд безоплатно та без жодних додаткових умов.

Источник: epravda.com.ua

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