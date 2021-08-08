Транш МВФ планируют поділити на частини
Планується направити частину коштів МВФ в золотовалютні резерви НБУ, а також на стимулювання економічного розвитку в країні.
Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі каналу "Україна 24".
"Зараз дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути прийнято в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частина цих коштів буде використана в цьому році, але значну частину буде використано в наступного року", - зазначив він.
За словами Устенка, кошти спрямують не на поточне споживання, а на стимулювання економічного розвитку в країні в середньому і довгостроковому проміжку часу.
Зокрема, кошти можна використовувати на проекти, пов'язані з розвитком інфраструктури, з підтримкою або стимулюванням Вітчизняних виробників, наприклад, з приводу машинобудування.
Нагадаємо:
Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.
Згідно з рішенням Ради керівників МВФ 23 серпня Україна отримає від МВФ понад $2,7 млрд безоплатно та без жодних додаткових умов.
Источник: epravda.com.ua