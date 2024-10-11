Юридично є всі підстави для ударів західною зброєю по території рф, — генсек НАТО Марк Рютте

За його словами, він обговорював використання наданої Україні далекобійної зброї під час сьогоднішньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Перш за все, це справа окремих союзників, вирішувати, як може бути використана зброя, яку вони постачають в Україну.

Юридично це можливо. Але чи будуть окремі союзники робити це, залежить тільки від них", — сказав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/171147

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