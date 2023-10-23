В 12-й пакет санкций Евросоюза предложили включить облачные вычисления и гвозди

Европейский союз в ближайшие дни запустит процесс консультаций с государствами-членами по поводу нового пакета санкций, направленного против Москвы из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к вопросу.

Собеседники издания полагают, что новый пакет будет направлен на ограничение возможностей Москвы обойти уже принятые санкции. Еще одним важным пунктом, по их данным, может стать запрет на ввоз алмазов из России. Страны G7 собирается объявить об аналогичном запрете «в ближайшие дни», сообщил европейский дипломат в пятницу, 20 октября. Экспорт алмазов приносит Кремлю до 4 млрд евро в год.

Свои предложения также внесли страны Балтии и Польша. Как сообщает EUObserver, предложение Литвы по санкциям выявило ряд недочетов в существующей системе санкций.

«Существует 77 критических компонентов [используемых российской армией], которые Россия может свободно получать, так как эти товары и технологии не подпадают под санкции ЕС», — говорится в документе. Представители Литвы утверждают, что Россия все еще использует западные компоненты для изготовления дронов, а также имеет неограниченный доступ к технологиям облачных вычислений, которые предоставляют западные компании.

Предложение Литвы заключается в том, чтобы ЕС запретил новые сделки с «Росатомом», прекратил закупку российского урана, сжиженного газа и стали. Кроме того, считает Вильнюс, ЕС должен запретить ввоз в Россию десятков видов товаров ради «деградации российских промышленных возможностей» вплоть до радиаторов центрального отопления, гвоздей, шпилек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.

В апреле 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что Россия импортирует даже гвозди. Она предложила поручить малому и среднему бизнесу наладить производство.

Польша также упоминает в своем предложении «черного списка» «Росатом», IT-услуги, сжиженный газ и алмазы. Эстония стремится к полному торговому эмбарго против России для предотвращения обхода санкций.

Джерело: nigroll.com

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