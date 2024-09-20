Вопрос права нанесения ударов Украиной западными дальнобойными ракетами по россии – исключительно политического характера!

Некоторое время назад, комментируя нерешительные и аморфные действия наших союзников, я в одном из эфиров произнёс фразу: “К сожалению, мы с вами живём не во времена Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана”. Забавно, но сейчас эта фраза неоднократно звучит от ряда спикеров и экспертов, а это значит – зацепило. Но…

Вопрос предоставления Украине права наносить удары вглубь территории россии будоражит наши умы уже давно, но до сих пор так и не решён. И причина тому исключительно политическая. Причём, назовём её так, тандемного характера.

Первый момент. Для нас крайне положительный. Президент США Джозеф Байден в этом году уходит на покой, а потому, его уход должен сопровождаться лебединой песней. И этой лебединой песней может стать именно его “добро” на предоставление Украине возможности нанесения ударов дальнобойными ракетами вглубь территории россии. Демонстрация поддержки Украины до последнего дня. Вхождение в исторический контекст на высоких ставках и уход на пенсию с громким хлопком двери, сотрясающем штукатурку в кабинете кремля.

Второй момент. Для нас так же положительный, но менее желательный, нежели первый вариант.

Следующий президент США, будь-то Камала Харрис, или Дональд Трамп, но, после инаугурации должны будут сделать первый шаг на посту президента в виде принятия определённого решения, которое всеми должно быть одинаково поддержано. И во внутренней политике США таких решений, которые бы одинаково удовлетворяли республиканский и демократический электорат очень мало, а вот во внешней – вы знаете, о чём идёт речь.

А потому, для того, чтобы каденция нового, или нового-старого президента началась с правильного и всех удовлетворяющего решений, удовлетворение запроса Украины по ударам по россии может быть отложено аж до начала 2025 года. Да, оно будет принято, но только после инаугурации.

Именно поэтому, Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган это последние западные лидеры, которые действовали решительно, быстро и порою радикально. Именно то, чего уже как третий год, не хватает цивилизованному миру…

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22648

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