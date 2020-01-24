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В 2020 году ожидается повышение минимальных пенсий

Уже с 1 июля этого года в Украине повысится сумма минимальной пенсии - на 74 гривны, и будет составлять 1712 гривен. Но с увеличением пенсий, повысится и минимальный рабочий стаж, рассказывает заместитель начальника пенсионного фонда Украины в Харьковской области Наталия Тарасенко.

Наталия Тарасенко, зам. нач. ГУ ПФУ в Хар. обл.

Було необхідно, до 1 січня 18-го року, лише 15 років стажу, щоб вийти в 60 років на пенсію, то з 18-го року потрібно було вже 25 років. В минулому році потрібно було вже 26 років. В цьому році - 27 років. І так, на кожні 12 місяців, збільшуватиметься потрібний стаж для права на пенсію. І в 2028 році він досягне 35 років.

Кроме повышения в июле, с 1 декабря выплаты возрастут еще на 57 гривен. Поэтому, в конце 2020, минимальная пенсия будет составлять 1769 гривен. Но, не смотря на все изменения, пенсионеры говорят: денег крайне не хватает, приходится обращаться к родным.

Анна, пенсионерка

Мне сделали операцию, я на иждивении дочки. Потому что мне не хватает даже на лекарства. За всё плотит она.

Николай, пенсионер

Та если бы дети не помогали, - вообще жизни не будет. Вообще же нет за что жить.

Для того чтобы трудоспособные люди, в будущем, смогли получать пенсионные выплаты, учитываются 2 фактора: рабочий стаж и сумма заработной платы. От этого зависит размер самой пенсии, говорит Наталия Тарасенко. Но только при условие, что человек был трудоустроен официально. Уже сейчас, отвечая на вопрос: расчитывают ли они на пенсию, люди несколько скептичны.

Ольга, харьковчанка

Хотелось бы, когда-то там, когда мне будет лет 70 иметь такую страховку для себя. Чтобы я знала, что в любом случаи, у меня есть какие-то деньги.

Андрей, бариста

Если я вообще доживу, просто, до такого возраста, я может и отработаю такое количество, получается, времени - 35. Но я, попросту, не доживу, потому что у нас уровень жизни очень маленький.

Илья, предприниматель

Больше нет, чем да. Потому что, я считаю, каждый должен с ответственностью к себе подходить, и сам себе создавать будущий капитал.

С 1 января 2004 года каждый, официально трудоустроенный, человек внесен в единую базу пенсионного фонда. То есть, пенсионный фонд самостоятельно отслеживает все необходимые данные о работнике. А вот людям, что начали работать до 2004 года, нужно приходить в отделы и, при наличии трудовой книжки, подтверждать свой стаж. Сегодня каждый украинец имеет возможность, на официальном портале пенсионного фонда, самостоятельно промониторить необходимые данные о себе: трудовой стаж, получаемую заработную плату и размер будущей пенсии.

Агентство Телевидения Новости

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