Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:51
Просмотров: 97

В бронежилеті на бронепоїзді - "блискучий товариш" Кім Чен Ин завершив візит в Росію

В бронежилеті на бронепоїзді - блискучий товариш Кім Чен Ин завершив візит в Росію

На завершення візиту до Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав подарунки від губернатора Приморського краю Олег Кожем'яко. Як повідомляє РІА "Новости", серед подарунків - бронежилет та п'ять безпілотників-камікадзе, які Росія застосовує у війні проти України.

Водночас напередодні візиту, що розпочався тиждень тому, коли корейський лідер вирушив із Пхеньяну, називали спробу Росії отримати північнокорейську зброю для війни в Україні.

12 вересня Кім Чен Ин зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на космодромі Східний в Амурській області.

У Хабаровському краї він відвідав авіазавод імені Гагаріна, проти якого діють західні санкції через російську агресію в України. Там Кін Чен Ин оглянув винищувач Су-57 та подивився показовий політ Су-25. У 2002 році цей же завод відвідував його батько Кім Чен Ір.

Подарунки лідер КНДР також отримав і від російського міністра оборони, і від командувача дальньої авіації РФ, але що це за подарунки не уточнюють.

Культурна програма північнокорейського лідера в Росії складалася із перегляду балету "Спляча красуня" на Приморській сцені Маріїнського театру.

Під час візиту до Владивостока північнокорейського лідера, країна якого постійно відчуває брак харчів, а під час великого голоду 1995-1999 могли померти від 250 тисяч до 3 млн людей, годували "далекосхідною юшкою і палтусом на груші під вершково-трюфельним соусом".

Державна російська агенція ТАСС, яка повідомляє про меню останнього частування Кім Чен Ина в Росії, також згадує "авторський суп із гірчицею та розмарином із вирізкою молодого ягняти, а також стейк філе-міньйон в авторському соусі".

При цьому, як відзначає ТАСС, західні ЗМІ неодноразово писали, що "Кім Чен Ин, який навчався в молодості на Заході, є великим шанувальником фастфуду".

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19028

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: КНДР, росія

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно
Сегодня 07:55    46
Деградация механизированной компоненты или "Шойгу! Герасимов! Где ББМы?"
Сегодня 07:54    37
«Сейчас не будут отправлять, потому что тюремщики, капитана взяли зарезали» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:44    56
росіяни, ймовірно, відремонтували міст поблизу Генічеська
Сегодня 07:35    67
Геополитическая покинутость Кремля
Сегодня 07:09    109
Ядерний удар з боку Пхеньяна стане кінцем режиму в КНДР
Сегодня 07:00    94
Оперативна інформація станом на 06.00 18 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 06:59    93
За понад півтора роки широкомасштабної війни росія вбила 504 дитини — Офіс генпрокурора
Сегодня 06:17    90
Провал вторгнення рф в Україну є важливим для всієї європейської безпеки – Міноборони Норвегії
Сегодня 06:09    119
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    146
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 