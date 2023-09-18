В бронежилеті на бронепоїзді - "блискучий товариш" Кім Чен Ин завершив візит в Росію

На завершення візиту до Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав подарунки від губернатора Приморського краю Олег Кожем'яко. Як повідомляє РІА "Новости", серед подарунків - бронежилет та п'ять безпілотників-камікадзе, які Росія застосовує у війні проти України.

Водночас напередодні візиту, що розпочався тиждень тому, коли корейський лідер вирушив із Пхеньяну, називали спробу Росії отримати північнокорейську зброю для війни в Україні.

12 вересня Кім Чен Ин зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на космодромі Східний в Амурській області.

У Хабаровському краї він відвідав авіазавод імені Гагаріна, проти якого діють західні санкції через російську агресію в України. Там Кін Чен Ин оглянув винищувач Су-57 та подивився показовий політ Су-25. У 2002 році цей же завод відвідував його батько Кім Чен Ір.

Подарунки лідер КНДР також отримав і від російського міністра оборони, і від командувача дальньої авіації РФ, але що це за подарунки не уточнюють.

Культурна програма північнокорейського лідера в Росії складалася із перегляду балету "Спляча красуня" на Приморській сцені Маріїнського театру.

Під час візиту до Владивостока північнокорейського лідера, країна якого постійно відчуває брак харчів, а під час великого голоду 1995-1999 могли померти від 250 тисяч до 3 млн людей, годували "далекосхідною юшкою і палтусом на груші під вершково-трюфельним соусом".

Державна російська агенція ТАСС, яка повідомляє про меню останнього частування Кім Чен Ина в Росії, також згадує "авторський суп із гірчицею та розмарином із вирізкою молодого ягняти, а також стейк філе-міньйон в авторському соусі".

При цьому, як відзначає ТАСС, західні ЗМІ неодноразово писали, що "Кім Чен Ин, який навчався в молодості на Заході, є великим шанувальником фастфуду".

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19028

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