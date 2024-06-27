В "Дії" можна актуалізувати зареєстроване місце проживання

На порталі "Дія" в кілька кліків тепер можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання, — очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр наголосив, що мова йде не про зміну, а саме про оновлення даних про місце реєстрації. Зокрема, ця послуга буде корисна, якщо:

● при замовленні витягу про місце проживання в "Дії" зробили помилку;

● у витягу, зокрема й дитячому, вказані не актуальні дані;

● немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча людина зареєстрована;

● у цифровому паспорті вказана неправильна дата реєстрації.

Тепер також можна оновити ці ж дані й щодо дитини.

Федоров зазначив, що зараз послуга доступна по всій Україні, крім Одеси, Миколаєва, деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій.

Джерело: https://t.me/znua_live/154686

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