В "Дії" можна актуалізувати зареєстроване місце проживання
На порталі "Дія" в кілька кліків тепер можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання, — очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр наголосив, що мова йде не про зміну, а саме про оновлення даних про місце реєстрації. Зокрема, ця послуга буде корисна, якщо:
● при замовленні витягу про місце проживання в "Дії" зробили помилку;
● у витягу, зокрема й дитячому, вказані не актуальні дані;
● немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча людина зареєстрована;
● у цифровому паспорті вказана неправильна дата реєстрації.
Тепер також можна оновити ці ж дані й щодо дитини.
Федоров зазначив, що зараз послуга доступна по всій Україні, крім Одеси, Миколаєва, деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій.
Джерело: https://t.me/znua_live/154686