В Еврокомиссии анонсировали первый транш Украины от замороженных активов рф

Украина получит первый транш по прибыли от замороженных активов российской федерации в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд во время пресс-конференции в Брюсселе.

"У нас есть собственное предложение, которое находится в стадии реализации, с которым согласились страны-члены ЕС, и сейчас мы работаем над тем, чтобы первый транш по прибыли от замороженных активов был доступен Украине в течение следующих нескольких недель", – заявил Виганд.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/38846

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