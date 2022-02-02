В Харьков доставят около ста тысяч доз вакцины CoronaVac

Поступление китайской вакцины в Харьковскую область ожидается в ближайшее время.

Об этом на брифинге сказал директор департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Как только вакцину доставят на областной аптечный склад, ее в тот же день распределят по районам области. Ожидаем более 100 тысяч доз вакцины CoronaVac. Сейчас в наличие есть мРНК-вакцины Pfizer и Modernа. CoronaVac остался на вторую дозу. Но на днях уже будет полностью удовлетворен весь спрос относительно вакцины CoronaVac. Если есть желающие вакцинироваться этой вакцинацией – этот спрос будет удовлетворен», — заверил Хаустов.

При этом глава облздрава призвал харьковчан не ждать какой-то определенной вакцины, а прививаться той, которая есть в наличии в центрах массовой вакцинации и поликлиниках. Он подчеркнул, что все вакцины, которыми прививают в Украине, являются действенными и в полной мере защищают от коронавирусной инфекции.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вита Чуб

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