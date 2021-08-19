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В Харьковском метрополитене показали, как убирают и дезинфицируют станции

В Харьковском метрополитене показали, как убирают и дезинфицируют станции

КП «Харьковский метрополитен» выполняет комплекс работ по уборке и дезинфекции станций метро.

Как сообщили на предприятии, уборка выполняется с момента закрытия метрополитена для обслуживания пассажиров до непосредственного начала движения поездов утром. В частности, сегодня ночью представители СМИ имели возможность ознакомиться с процессом уборки и дезинфекции на станции «Исторический музей» Салтовской линии метрополитена.

«В уборку входит протирание контактных поверхностей в помещениях, где находятся пассажиры. Это входные двери, терминалы, турникеты. Далее переходим к уборке балюстрад эскалаторов с использованием моечно-дезинфицирующих средств. Затем спускаемся на пассажирскую платформу, где выполняем сначала влажную уборку вручную, после чего производим более детальное мытье с использованием поломоечной техники», - рассказал заместитель начальника службы движения КП «Харьковский метрополитен» Виталий Гахов.

По его словам, кроме этого, на каждой из станций с помощью аппарата выполняется комплекс работ по мойке путевых стен с использованием специальных моющих растворов.

Как отметили на предприятии, работы по приведению станций в надлежащее санитарное состояние выполняются три раза в день.

В Харьковском метрополитене показали, как убирают и дезинфицируют станции

В Харьковском метрополитене показали, как убирают и дезинфицируют станции

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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