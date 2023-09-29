В МИД России рассказали, что не считают талибов террористами «по существу»

Москва не считает движение «Талибан»* террористическим «по существу», эта организация эволюционировала, заявил RTVI специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Во-первых, мы не считаем их террористами по существу. Это доказано самим ходом жизни», — сказал Кабулов, отвечая на вопрос, на каких правовых основаниях талибы* въезжают в Россию, которая официально признает их движение террористическими.

По словам дипломата, “Талибан”* эволюционировал, «объявив себя национальным движением».

▶ ️«Талибы* объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства», — заявил Кабулов.

Кабулов также сказал RTVI, что в Афганистане пока нет силы, которая могла бы бросить вызов талибам*.

В Москву прилетела делегация талибов* во главе с и.о. министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки. 29 сентября талибы* отправятся в Казань, чтобы принять участие в Московском формате консультаций по афганскому урегулированию. По словам Кабулова, глава МИД России Сергей Лавров не будет встречаться с членами делегации.

Джерело: rtvi.com

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