В Мінкульті вирішили забронювати працівників цирку від мобілізації

Працівники ДП "Пересувний цирк України" отримають бронь від мобілізації, — народний депутат Ярослав Железняк.

До переліку критично важливих підприємств та організацій потрапило ДП "Пересувний цирк України": тепер його працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Поки не підписано, але...

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Працівникам телемарафону "Єдині новини" зберегли бронювання від мобілізації (https://zn.ua/ukr/UKRAINE/minkult-pidtverdiv-telekanalm-z-jedinikh-novin-status-kritichno-vazhlivikh-v-osoblivij-period.html) — Міністерство культури України.

"Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", — заявили у Мінкульті.

Серед заброньованих співробітники журналісти: "Ми-Україна", "1+1", "ICTV", "Інтер", "Рада", "Суспільне", а також ВВС, Укрінформ, Новий канал, Старлайн медіа, СТБ, Хмарочос медіа, УНІАН ТБ, Deutsche Welle, ТЕТ, НСЖУ.

Варто зазначити, що частина журналістів, незважаючи на наявну бронь, пішли до війська.

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Міністерство культури України визнало ДП "Національна опера України" критично важливим підприємством, установою, організацією для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Відповідно до цього наказу, працівники підприємства отримують бронь від мобілізації до лав Збройних сил України.

Джерело: https://t.me/znua_live/142584

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