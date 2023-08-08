В настоящее время удалось восстановить 70-80% электросетей Украины, которые понесли ущерб во время российских массированных обстрелов зимой.

Об этом заявил глава Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

"За столь короткий срок в несколько месяцев восстановить всю энергосистему после ракетных обстрелов полностью, на 100% просто невозможно. Но из того, что мы запланировали для готовности магистральных сетей к осенне-зимнему периоду, выполнено около 70-80%. Конечно же, мы продолжаем дальше выполнять свою работу", – отметил он.

Кудрицкий отметил, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину Укрэнерго ввело в работу два объекта с нуля.

"Одну воздушную линию, очень важную, стратегически важную, мы ввели в прошлом году в работу. Еще один объект мы построили с нуля, закончили в этом году, который дал нам возможность включить линию электросетей, соединяющих украинскую энергосистему и Польшу" – рассказал он.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21481

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