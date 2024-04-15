В Інституті національної пам’яті не вважають, що Музей Булгакова у Києві слід закрити

Там проаналізували висновок Експертної комісії щодо письменника та підсумували, що він не може бути настановою до закриття Літературно-меморіального музею.

Також в Інституті додали, що визнання чи невизнання об’єктів, присвячених Булгакову, символікою російської імперської політики не є «забороною Булгакова». Українське законодавство не забороняє книги, п’єси письменника, музейні експозиції та дослідження.

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Подобається - читайте та шануйте письменника. Єдине, чого не повинно бути - так це топонімів та памʼятників на його честь. Бо його українофобство - досить відомий факт.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18779

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