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В Інституті національної пам’яті не вважають, що Музей Булгакова у Києві слід закрити
Там проаналізували висновок Експертної комісії щодо письменника та підсумували, що він не може бути настановою до закриття Літературно-меморіального музею.
Також в Інституті додали, що визнання чи невизнання об’єктів, присвячених Булгакову, символікою російської імперської політики не є «забороною Булгакова». Українське законодавство не забороняє книги, п’єси письменника, музейні експозиції та дослідження.
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Подобається - читайте та шануйте письменника. Єдине, чого не повинно бути - так це топонімів та памʼятників на його честь. Бо його українофобство - досить відомий факт.
Джерело: https://t.me/c/1496296645/18779
Темы: історія, пропаганда, росія, україна