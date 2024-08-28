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В оборонну індустрію інвестували понад 7 мільярдів доларів - Умєров

В оборонну індустрію інвестували понад 7 мільярдів доларів - Умєров

Міністерству оборони вдалося інвестувати 7 мільярдів доларів в оборонну промисловість.

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Створили агенції, які працюють як у тиловому напрямку, так і в оборонних закупівлях, тобто летальних і нелетальних. Ми разом з урядом і ВР інвестували в оборонну індустрію. Наші інвестиції сягають більше 7 млрд доларів. Ці інвестиції нам забезпечили дуже величезну підтримку під час того, що ми недоотримували міжнародну технічну допомогу", - повідомив Умєров.

Він також додав у які військові технології Міноборони інвестували – в дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси, створили єдиний державний реєстр призовників і системи ситуаційної обізнаності, запустили Резерв+, Армія+.

"Сподіваюсь, скоро з Мінветеранів і Мінцифрою створимо і Ветеран+", – додав Умєров.

За словами міністра, робота тривала в питанні боротьби з корупцією та співпраці з антикорупційними органами, питаннях закупівель та інвестування в оборонну галузь.

Під час виступу він також відзначив, що Україна звертається до міжнародних партнерів з проханням щодо дозволу на використання далекобійної зброї для стримування ворога.

Нагадаємо:

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклала низку угод з українськими компаніями на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв’язку.

Джерело: epravda.com.ua

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