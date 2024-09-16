В Офісі президента відреагували на новину BILD про план перемоги України та «заморозку конфлікту»

Видання BILD повідомило, що президент Зеленський може оголосити в США про заморозку бойових дій у межах стратегії щодо перемоги України.

Радник президента Дмитро Литвин назвав цю інформацію фейком:

- BILD поширив фейк. План перемоги BILD не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з «Більдом» не говорив.

Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить.

Для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки.

Литвин також зауважив, що План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам: «бо США здатні забезпечити реалізацію його наповнення».

Джерело: https://t.me/spravdi/41550

Новости портала «Весь Харьков»