В Офісі президента відреагували на новину BILD про план перемоги України та «заморозку конфлікту»
Видання BILD повідомило, що президент Зеленський може оголосити в США про заморозку бойових дій у межах стратегії щодо перемоги України.
Радник президента Дмитро Литвин назвав цю інформацію фейком:
- BILD поширив фейк. План перемоги BILD не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з «Більдом» не говорив.
Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить.
Для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки.
Литвин також зауважив, що План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам: «бо США здатні забезпечити реалізацію його наповнення».
Джерело: https://t.me/spravdi/41550