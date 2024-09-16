Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 94

В Офісі президента відреагували на новину BILD про план перемоги України та «заморозку конфлікту»

В Офісі президента відреагували на новину BILD про план перемоги України та «заморозку конфлікту»

Видання BILD повідомило, що президент Зеленський може оголосити в США про заморозку бойових дій у межах стратегії щодо перемоги України.

Радник президента Дмитро Литвин назвав цю інформацію фейком:

- BILD поширив фейк. План перемоги BILD не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з «Більдом» не говорив.

Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить.

Для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки.

Литвин також зауважив, що План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам: «бо США здатні забезпечити реалізацію його наповнення».

Джерело: https://t.me/spravdi/41550

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У НАТО визнали військову значущість ударів углиб рф для ЗСУ
Сегодня 08:49    21
росія вивела кораблі з Новоросійська, а також перебазовує літаки, які перебувають у зоні досяжності ATACMS — OSINT-аналітики
Сегодня 08:38    29
«Грізних» кадировців відкрито відправляють за курсом російського корабля
Сегодня 08:27    58
Збито 53 ударні БПЛА
Сегодня 08:24    44
Оперативна інформація станом на 08.00 16.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:15    50
росіяни продовжують використовувати територію ЗАЕС для розміщення своїх військ і зберігання боєприпасів, — ЦНС
Сегодня 08:07    60
Виплати для внутрішньо переміщених осіб можуть скасувати, якщо місячний дохід громадянина перевищує 9 444 грн
Сегодня 07:57    76
Молдова вслед за Украиной задумала запретить РПЦ
Сегодня 07:48    87
Применение РОВ Shahed-131/136 (Гербера), fpv-дронов и ББ “Ланцет” за две недели сентября
Сегодня 07:38    74
Ми воюємо за свою землю, своє майбутнє, своїх людей, ― Кирило Буданов
Сегодня 07:29    87
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 