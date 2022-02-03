В Польщі знизили податок на паливо та продукти

ПДВ на паливо зменшили до 8%, а на електрику та тепло - до 5%

1 лютого у Польщі відбулося історичне зниження податків на додану вартість (ПДВ). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Відсьогодні ми знижуємо податки на: паливо до 8%, харчування до 0%, газ до 0%, електрику та тепло до 5% та добрива до 0%», — зазначив Моравецький.

Динаміка зменшення ПДВ наступна:

– Паливо з 23% до 8%;

– Газ з 23% до 0%;

– Продукти харчування з 5% до 0%;

– Електрику з 23% до 5%;

– Добрива з 8% до 0%.

Реформа польського уряду покликана простимулювати розвиток бізнесу та створити для його роботи сприятливі умови. Її впроваджують у рамках боротьби з економічною кризою, яка виникла через пандемію коронавірусу, а також для стримування інфляції.

Вищеперераховані заходи закріплені в так званому антиінфляційному щиті і діятимуть до 1 серпня 2022 року.

Источник: inpoland.net.pl

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