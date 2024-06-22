В Сенат США внесли закон о признании россии спонсором терроризма

В США подготовили двухпартийный законопроект о признании россии государством — спонсором терроризма. Документ представили сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега — демократ Ричард Блюменталь.

По мнению авторов инициативы, наделение россии таким статусом «значительно увеличит доступные США инструменты для наказания» президента Владимира путина за войну в Украине, «деструктивные действия в Африке» и по всему миру в целом.

Грэм заявил, что недавнее соглашение рф о военном альянсе с Северной Кореей — «одним из самых репрессивных режимов на планете» — стало последней каплей, и США больше не нужно сдерживаться в своих в оценках. «Я призываю администрацию, учитывая то, что путин сделал 19 июня, пойти „ва-банк“ и признать его режим таким, каким он есть: государством — спонсором терроризма», — сказал сенатор.

В свою очередь Блюменталь отметил, что россия «заслужила» свое место в «клубе изгоев», развязав «жестокую кампанию насилия и агрессии» в Украине и совершая «бесчисленные зверства и преступления против человечности, сея ужас и смерть среди тысяч невинных мирных жителей».

«Признание россии государством — спонсором терроризма позволит США более агрессивно бороться с жестокостью путина, а также с угрозой, которую он представляет свободе и демократии», — подчеркнул сенатор.

В случае принятия законопроект позволит ужесточить санкции против рф и усилить борьбу с обходом уже действующих ограничений. В том числе США смогут расширить перечень товаров двойного назначения, которые будут запрещены к экспорту в россию, и значительно ограничить ее суверенитет в глазах американских судов. «Это откроет возможность для подачи исков и других гражданских претензий от жертв терроризма, спонсируемого москвой», — отмечают авторы документа.

Это уже не первая попытка американских политиков добиться признания россии спонсором терроризма, наравне с Северной Кореей, Кубой, Сирией и Ираном. Аналогичный законопроект уже вносили в Конгресс в октябре 2022 года, однако в администрации президента Джо Байдена его не поддержали.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что включение россии в список государств — спонсоров терроризма может иметь негативные последствия для Украины — в частности, помешать поставкам гуманитарной помощи и повлиять на «зерновую сделку». Помимо этого администрация Байдена опасалась прекращения сотрудничества с рф по ядерным материалам.

Однако «зерновая сделка» больше не действует — россия вышла из нее в июле 2023 года. А затем в ноябре отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). До этого ею был приостановлен Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который содержит обязательства об ограничении числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков. путин заявлял, что решение было принято, поскольку США хотят нанести рф «стратегическое поражение» в Украине и «лезут» на российские ядерные объекты, подразумевая инспекции, проведение которых предусматривает документ.

Джерело: nigroll.com

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