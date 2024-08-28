В Україні готуються заборонити російські програми та ресурси: що кажуть у Держспецзв'язку

Верховній Раді пропонують посилити цифрову безпеку й захист України від кібератак - шляхом обмеження використання російських цифрових продуктів і заборони доступу до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити законопроект №11492 і що про нього відомо.

▶ ️Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, метою проекту закону №11492 є підвищення рівня кіберзахисту України - шляхом впровадження секторальних санкцій щодо заборони або заборони використання програмних продуктів, розроблених суб'єктами господарювання іноземної держави (до якої застосовано санкції).

Уточнюється, що серед потенційних загроз для обороноздатності держави - широке використання в інформаційно-комунікаційних системах України програмних продуктів походженням з підсанкційної іноземної держави (очевидно, що йдеться насамперед про рф).

Вони небезпечні тим, що мають потенційну можливість для здійснення країною-агресором несанкціонованого доступу до:

● державних інформаційних ресурсів

● інформації з обмеженим доступом

● персональних даних громадян України

Отже, ворожі програмні продукти можуть порушити стабільну роботу інформаційно-комунікаційних систем України.

Для того, щоб уникнути подібних небезпек, законопроект пропонує внести низку змін до закону України "Про санкції".

Йдеться, зокрема, про заборону поширення та використання на території України юридичним особам програмних продуктів або їх складових - якщо вони:

● походять з підсанкційної держави (якщо суб'єктом авторського права є іноземні юридичні чи фізичні особи з країни-агресора)

● були створені розробником (фізичною особою), який є резидентом такої держави

● були створені юридичною особою, частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави

● були створені особами (або компаніями), що перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність

● були створені особами (або компаніями), які перебувають під санкціями

● були створені з використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів або їх складників, на які поширюються санкції

Крім того, у проекті закону йдеться про заборону доступу до:

● електронних інформаційних ресурсів в інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси)

● електронних комунікаційних мереж

● електронних комунікаційних систем

● інформаційних систем

● інформаційно-комунікаційних систем

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, підтримка цього законопроекту:

● посилить санкції проти російських програм

● посилить цифрову безпеку й захист України від кібератак

"Війна з росією триває і в кіберпросторі, тому обмеження російських цифрових продуктів - це питання нашої нацбезпеки... Українські компанії не зможуть користуватися програмами, які створили в рф або пов'язані з нею компанії. Також заблокують сайти й сервіси, що загрожують нацбезпеці", - пояснив посадовець у своєму Telegram.

Він підтвердив, що документ пропонує також заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

▶ ️Чи відомо, які програми й ресурси можуть заборонити

У прес-службі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації РБК-Україна пояснили, що нині, на жаль, не можуть назвати назви конкретних програмних продуктів, які можуть заборонити у зв'язку з прийняттям цього закону.

"Оскільки відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - уточнили у Держспецзв'язку.

Водночас там зазначили, що процедура застосування санкцій визначена законом України "Про санкції", тож саме її в будь-якому разі необхідно дотримуватися при підготовці відповідних рішень.

"Щодо практичної реалізації даних видів санкцій зазначаємо, що на даний час застосування санкцій, пов'язаних з забороною використання програмного забезпечення та доступу до інформаційного ресурсу, вже практикується та застосовується", - розповіли у прес-службі органу виконавчої влади.

Там зазначили, що заборонено використання державними підприємствами, установами й організаціями України програмних продуктів ''1C".

Крім того, передбачено застосування санкції у вигляді блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів/сервісів, розміщених на доменах та субдоменах:

● www.mail.ru

● www.vk.com

● www.ok.ru

● www.nashe.ru

● інших вебресурсах/сервісах, які забезпечують доступ до вебресурсів сервісів "Mail.ru" та "nashe.ru" (або пов'язаних із ними)

● соціально орієнтованих ресурсах "Вконтакте" та "Одноклассники" (товарного знаку, його графічного відтворення) вебресурсах/сервісах, аналогічних (ідентичних) за змістом)

Йдеться також про обмеження провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на вебсторінках/у каналах підсанкційних суб'єктів.

"З даною інформацією можна ознайомитися у відкритому Реєстрі санкцій, який є загальнодоступним, та безпосередньо у рішеннях РНБО", - підсумували у відомстві.

▶ ️Основне про проект закону

Проект закону №11492 про внесення змін до закону "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів, було зареєстровано у Верховній Раді 19 серпня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У пояснювальній записці зазначається, що документ було розроблено адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації".

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки під керівництвом Олександра Завітневича.

21 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).

Джерело: rbc.ua

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