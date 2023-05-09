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В Україні сформували ще вісім ударних рот БпЛА

В Україні сформували ще вісім ударних рот БпЛА

В Україні сформували ще вісім ударних рот БпЛА, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Операторам передали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони. Усі безпілотники — українського виробництва.

"Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті.

Продовжуємо прибирати блокери, щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони", — заявив Федоров.

В Україні сформували ще вісім ударних рот БпЛА

В Україні сформували ще вісім ударних рот БпЛА

https://t.me/znua_live/91891

Новости портала «Весь Харьков»

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