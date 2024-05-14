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В Україні забронювали понад 4 тисячі ІТ-спеціалістів

В Україні забронювали понад 4 тисячі ІТ-спеціалістів

Станом на 10 травня в Україні мають бронювання від мобілізації 4050 айтівців, ще близько 1300 ІТ-фахівців очікують на відповідне рішення.

Про це пише DOU із посиланням на дані Міністерства цифрової трансформації.

● “Станом на зараз процедура бронювання залишається чинною. Подання списків не призупинилося, компанії продовжують подаватися. Але термін очікування рішення дещо збільшився. Це відбувається хвилями і пов’язано з великим навантаженням на Генеральний штаб і Мінекономіки”, – зазначили у міністерстві.

Як пояснили у виданні, ІТ-компанія може забронювати своїх співробітників за таких умов:

- компанія повинна мати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства, який вона підтверджує щороку. Для цього треба відповідати хоча б трьом критеріям із семи, визначених у постанові уряду;

- компанія може забронювати тільки штатного працівника, оформленого за КЗпП. ФОПів і гіг-контракторів не бронюють;

● компанія може забронювати 50% своїх військовозобов’язаних працівників;

● працівники повинні мати актуальні військово-облікові документи;

● працівники зобов’язані мати недефіцитні військово-облікові спеціальності (керівників компаній і їхніх заступників бронюють незалежно від ВОС і звання).

Як повідомлялося, Мінцифри визнало критично важливими 368 ІТ-компаній.

Зараз в Україні є орієнтовно 346 тис. айтівців. Такі дані оприлюднили в IT Ukraine Association під час презентації останнього дослідження.

Джерело: borgexpert.com

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