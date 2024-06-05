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В Україні з'явився сайт, присвячений санкціям проти росії

В Україні зявився сайт, присвячений санкціям проти росії

Україна запустила сайт «Головний портал про спонсорів і співучасників агресії», присвячений санкціям проти росії, які вводяться у зв'язку з її нападом на нашу країну.

На сайті war-sanctions.gur.gov.ua представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал рф.

Користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включно з фінансовим, енергетичним, військовим та технологічним. Також можна дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора.

Джерело: ua.news

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