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В уряді замислилися над відновленням Дорожнього фонду, який зараз іде на потреби оборони

В уряді замислилися над відновленням Дорожнього фонду, який зараз іде на потреби оборони

В уряді замислилися над відновленням Дорожнього фонду, який зараз іде на потреби оборони — Бюджетна декларація на 2025-2027 рік.

Ухвалений урядом у п’ятницю, 28 червня, документ опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

"У фонді спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн", — пише депутат.

Боргове навантаження до 2027 планують знизити до 90%, а ПДВ залишити на рівні 20% до 2027 року.

У декларації також прописано розроблення додаткового пакета податкових заходів в обсязі близько 340 млрд грн щороку.

Інші показники:

● Мінімальна заробітна плата у 2025 році — 8000 грн;

● Курс — 45 грн/долар (2025), 46,4 грн/долар (2027);

● Видатки на безпеку та оборону — 2,2 трлн грн (2025), 1,5 трлн грн (2027;

● ВВП реальний — +2,7% (2025), +7,5% (2026), +6,2% (2027);

● Дефіцит бюджету — 18,2% (2025), 10,3% (2026), 6,7% (2027);

● Фінансування бюджету (борги та гранти) — 1,53 трлн грн (2025), 1,04 трлн грн (2026), 786,5 млрд грн (2027).

Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні.

У червні 2024-го, за даними Железняка, бюджет отримав 270,5 млрд гривень, з яких 1,9 млрд євро (82,4 млрд грн) — зовнішня допомога, а 188 млрд — внутрішні надходження.

● Митниця — 46,5 млрд грн;

● Податкова — 86,8 млрд грн;

● ОВДП — 54,8 млрд грн.

Джерело: https://t.me/znua_live/155464

Новости портала «Весь Харьков»

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