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В Ізраїлі підтримали постанову щодо припинення мовлення і закриття офісів «Аль-Джазіри» на території країни

В Ізраїлі підтримали постанову щодо припинення мовлення і закриття офісів «Аль-Джазіри» на території країни

З відповідною ініціативою на засіданні уряду виступив міністр телекомунікацій Шломо Караї, повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

- Загальна служба безпеки (ШАБАК) та служба зовнішньої розвідки («Мосад») надали докази того, що катарська «Аль-Джазіра» допомагає ворогам Ізраїлю, транслює пропаганду терористичної організації ХАМАС арабською та англійською мовами, а також розкриває секретну інформацію про пересування ізраїльських сил.

Зазначається, що штат «Аль-Джазіри» в Ізраїлі налічує близько 30 співробітників. Усі вони на території Ізраїлю будуть позбавлені журналістських посвідчень, а іноземні співробітники, включно з громадянами Катару, можуть бути видворені з країни.

Джерело: https://t.me/spravdi/34140

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