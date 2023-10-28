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Вашингтон та Пекін досягли принципової згоди щодо зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна — Associated Press.

Вашингтон та Пекін досягли принципової згоди щодо зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна — Associated Press.

Американський посадовець, знайомий із ситуацією, повідомив агентству, що попередньої домовленості про зустріч двох лідерів напередодні досягли міністр закордонних справ КНР Ван І та державний секретар США Ентоні Блінкен.

Наразі сторони обговорюють точні місце і дату зустрічі Байдена та Сі, але, найімовірніше, вона відбудеться вже у листопаді під час Саміту Азійсько-Тихоокеанського співробітництва у Сан-Франциско (11-17 листопада).

Джерело: https://t.me/znua_live/118702

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Темы: Китай, США

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