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Вашингтон та Пекін досягли принципової згоди щодо зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна — Associated Press.
Американський посадовець, знайомий із ситуацією, повідомив агентству, що попередньої домовленості про зустріч двох лідерів напередодні досягли міністр закордонних справ КНР Ван І та державний секретар США Ентоні Блінкен.
Наразі сторони обговорюють точні місце і дату зустрічі Байдена та Сі, але, найімовірніше, вона відбудеться вже у листопаді під час Саміту Азійсько-Тихоокеанського співробітництва у Сан-Франциско (11-17 листопада).
Джерело: https://t.me/znua_live/118702