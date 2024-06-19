«Вашингтонський інсайдер» пише, що Україні треба перестати вести війну з Дональдом Трампом

Цитую:

«Його (Трампа) погляди на Україну є далеко неоднозначними. На даний момент він намагається показати, що докорінно відрізняється від Байдена і, на відміну від нього, швидко закінчить війну.

Тим часом головна особливість Трампа в тому, що він змінює думки, як труси. Для нього Україна не має великого значення, він байдужий до неї.

Однак це не означає, що Трампа не можна налаштувати проти Росії. Для цього потрібно зробити наступні кроки:

● Дати йому відчути себе мачо-меном у порівнянні з Байденом

● Дати йому зрозуміти, що Путін його не поважає і вважає слабаком

У такому разі Трамп буде агресивно налаштований щодо Росії. Саме тому Києву абсолютно не вигідно постійно критикувати його, оскільки його реакція завжди буде незмінною: якщо вони проти мене — я проти них.

Негативне ставлення України не лише не впливає на перебіг виборів у США, які, швидше за все, будуть виграні саме Трампом, а й призведе до скорочення допомоги країні.

Набагато краще поводитися більш виважено і стратегічно, а саме подумати: як змусити Трампа відчути, що він кращий за Байдена, і що Путін його не поважає?»

▶ ️Що ж, дещо грубо, але певне раціо у цьому є. Проте, нема впевненності, що нинішня влада в змозі вести настільки тонку дипломатичну гру, щоб і з Байденом не побити тарілки, і водночас Трампу навіяти правильні думки. Бо це вищий пілотаж.

І, чесно кажучи, не видно стратегії на випадок, якщо Доні стане президентом - а це цілком можливо. Відомо тільки, що Порошенко повинен у липні їхати на форум республіканців налагоджувати звʼязки з цією партією і, можливо, зустрічатись з Трампом. А от випустять його чи ні, невідомо.

За матеріалами: https://t.me/Ol_Sharp/19759

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