Від Легіону Січових Стрільців до повномасштабного вторгнення рф: як жінки б'ються за українську державу

Історично українки ніколи не стояли осторонь тих буремних подій, які випадали на долю України: вони на рівних з чоловіками Легіону УСС йшли в бій, були зв'язковими та розвідницями у повстанському русі ОУН-УПА, виконували відповідальні задачі у протистоянні «совєтам».

Не стала винятком і путінська агресія проти України. Честь і слава всім жінкам, які виборюють свободу на фронті!

Більше історій українок, які долучились до армії і стали на оборону рідної країни – у графіці

Джерело: https://t.me/spravdi/41181

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