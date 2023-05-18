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Від шантажу до істерії: росіяни виявилися «не проти» кисельовського ядерного попелу

Від шантажу до істерії: росіяни виявилися «не проти» кисельовського ядерного попелу

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Те, що путін і його оточення вже давно розмахують «атомною палицею», відомо давно. Але те, що російське суспільство досить спокійно до цього ставиться – стало певною мірою сюрпризом.

Відповідно до нещодавно оприлюднених результатів дослідження, майже кожний третій мешканець рф вважає прийнятним застосування росією ядерної зброї в Україні.

Насправді, ці цифри – страшні. кисельов так довго і яскраво розповідав про ядерний попіл, що росіяни, як з’ясувалося, в принципі не проти подати його на десерт у цьому кривавому бенкеті.

Історик Тімоті Снайдер вважає, що ядерний шантаж москви сам по собі є зброєю: «російська ядерна пропаганда виходить із того, що завжди перемагає хуліган. Але хуліган не завжди перемагає. Пропагандисти хочуть, щоб ми думали, що ядерні держави ніколи не можуть програти, якщо вони можуть застосувати ядерну зброю і перемогти. Але це антиісторична фантазія».

Так, ядерні держави програвали і програють. Що, власне, і робить зараз світова антипутінська коаліція. І робитиме надалі. Та ж Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, і вже працює з іншими країнами над можливим постачанням F-16 Україні. Нагадаємо, літо вже за два тижні.

Джерело: https://t.me/spravdi/29201

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