Венгрия и Словакия борются за российские и сторонние интересы в Европе – как это бьет по Украине

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину в 2022 году консолидировало европейское сообщество в едином порыве оказания поддержки и помощи нашей армии и народу. Война, имеющая масштабы, которых не видели со времен Второй мировой, и угрозы, которые она несет для самого ЕС и НАТО, объединили европейские страны. Но не все – исключением стала Венгрия. А после прихода к власти Роберта Фицо по такому же пути пошла и Словакия.

Подробнее о том, что стоит за позицией руководства этих стран и как это влияет на Украину – читайте в материале.

▶ ️Политический изгой

Венгрия, а точнее ее премьер-министр Виктор Орбан, а также большая часть политической силы Fidesz ("Фидес") абстрагировались от проблематики большой войны буквально у них под боком и занимались только тем, что создавали проблемы в оказании Украине своевременной помощи.

Руководство Венгрии всегда стояло на позиции блокиратора любых инициатив по финансированию Украины. Так, в декабре 2022 года Венгрия заблокировала выделение нам 18 млрд евро на следующий финансовый год. Эту блокировку удалось обойти, но сам факт создал бюрократическую задержку, недопустимую в условиях боевых действий, требующих активной и своевременной помощи. Кроме того, Венгрия регулярно блокирует транши помощи ЕС Украине из Европейского фонда мира объемом 500 млн евро.

Эти откровенно деструктивные действия Виктора Орбана и представителей его партии превратили Венгрию в политического изгоя в ЕС, которого многие сторонятся, а самих политиков открыто называют агентами кремля, действующими исключительно в интересах россии. Конечно, о связях Орбана с Владимиром путиным хорошо известно, и российский орден Дружбы был вручен главе МИД Петеру Сийярто не случайно в самый разгар подготовки к вторжению в Украину.

А в марте этого года Венгрия заблокировала заявление Евросоюза об ордере МУС на арест президента россии Владимира путина, в связи с чем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министры иностранных дел ЕС были вынуждены сделать заявление от собственного имени.

Тем не менее поведение Виктора Орбана и партии Fidesz следует рассматривать не только как действия в интересах россии – с перспективой после ухода в отставку получения в некой российской монополии места в руководстве, как это было с Герхардом Шрёдером (председатель совета директоров "Роснефти"), Карин Кнайсль (член совета директоров – независимый директор ПАО "Роснефть") и прочими лоббистами интересов рф. Орбан и Fidesz используют трагические события в Украине и в своих личных, корыстных интересах.

Например, блокируя предоставление полумиллиарда евро Украине от ЕС, Будапешт требует, чтобы венгерский банк OTP был исключен из "черного списка ведения бизнеса", причем "пожизненно".

Венгерское руководство действует как классический вымогатель, требуя для себя тех или иных благ в обмен на прекращение блокировки определенного вопроса, связанного с Украиной. Но речь идет не только об алчных интересах самой Венгрии, на которую всегда можно надавить и указать ее место в иерархии. Например, как это было в сентябре 2022 года, когда Венгрия угрожала заблокировать продление санкций против россии, требуя исключить из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Но тогда Чехия надавила на Будапешт, и венгры очень быстро ретировались.

▶ ️В очередь за кремлем

Сегодня Венгрия превращается в инструмент, которым могут воспользоваться и другие страны (помимо россии) для лоббирования своих интересов чужими, венгерскими руками.

Например, 25 октября парламент Венгрии отклонил предложение о проведении голосования по заявке Швеции на вступление в НАТО. Инициативу заблокировала правящая партия Fidesz. Казалось бы, что может иметь Венгрия против вступления Швеции в НАТО? Ровным счётом ничего, но вот Турция – да.

Всем хорошо известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней дискуссии о вступлении Швеции в НАТО отмечал, что Стокгольм должен прислушаться к требованиям Анкары по целому ряду вопросов. Не все они были урегулированы, хотя острые углы и удалось сгладить.

Но все же при общей видимости готовности Турции открыть Швеции двери в НАТО, их закрывает Венгрия, действующая уже в турецких интересах.

И это не единственный пример того, как Венгрия не только отстаивает российские интересы, но и превращается в бюро по предоставлению политических услуг через блокировку инициатив. При этом темой может быть не только Украина. Через Венгрию действуют и ведут переговоры как через сопряженное звено не только страны из состава ЕС, но и корпорации, в интересах которых также может выступать Будапешт.

▶ ️Словакия "в деле"

По такому же пути начинает идти и Словакия после избрания премьер-министром Роберта Фицо. Но первые его шаги пока менее уверенные, чем у Орбана.

Например, в ходе обсуждения выделения Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи против выступил исключительно Виктор Орбан, в то время как Роберт Фицо придерживался нейтралитета в этом вопросе, хотя ранее заявлял, что будет блокировать это решение.

А буквально 6 ноября Роберт Фицо отметил, что Словакия не будет препятствовать транзиту оружия в Украину через свою территорию, хот ранее также выступал против.

Такие изменения упираются в то, что Словакия, равно как и Венгрия, отчасти дотационные страны, зависящие от помощи Евросоюза. Не получая финансирования от ЕС, они не смогут играть в популизм для прельщения своего электората, а потому любой их демарш можно очень быстро обрубить на корню.

Но совсем другое дело, когда Венгрия и Словакия выступают не как политические агенты кремля, а как посредники в решении внутренних вопросов через шантаж того или иного рода. В таких ситуациях, пока заказчики не решат свои вопросы, Венгрия и Словакия будут занимать указанную позицию, сколь ошибочной и унизительной она бы ни была.

Деньги же не пахнут. Особенно в объемах, когда речь идет о торговле репутацией страны.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»