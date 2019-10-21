Верховной Раде предложили создать в Украине «реестр секса»

Фиксировать интимные отношения предусмотрено с помощью мобильного приложения.

В комитет Верховной Рады по вопросам прав человека поступило письменное предложение создать государственный реестр (добровольный) лиц, которые начали половую жизнь, или, если сокращенно, "реестр секса", сообщила глава комитета Ирина Суслова.

Инициатива принадлежит киевскому адвокату Андрею Хилько. Полный текст проекта он выложил на своей странице в Facebook.

По его словам, целью реестра является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни. Идея заключается в том, чтобы создать мобильное приложение, в котором граждане добровольно смогут регистрировать начало сексуальных отношений с внесением фамилии, имени и отчества, даты рождения, действующего мобильного контакта.

"Отображение "пара" активируется, когда оба партнера подтверждают SMS- кодами свою регистрацию "связь", которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", – написал Хилько.

"Основными "красными линиями" будет выявление граждан, которые например очень часто (еженедельно) регистрируются с новыми партнерами "образуя новые пары ", но при этом преследуют цели исключительно сексуального удовлетворения, или имеют венерические заболевания и сознательно их передают другим. Для этого в онлайн приложения будет предусмотрена невозможность пары, если партнер уже зарегистрирован или имеются сообщения от предыдущих партнеров о тяжелых половых заболеваниях, которые неизлечимы, или если в отношении партнера происходит следствие по изнасилованию и т.д. ", - отмечает автор.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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