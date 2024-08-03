Ветерани зможуть пройти безоплатне навчання з ІТ

Міністерство цифрової трансформації України запропонувало ветеранам і ветеранкам долучитись до програми безоплатного навчання з ІТ.

Про це інформують 2 серпня у Мінцифрі.

«Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри» — йдеться в повідомленні.

У Мінцифрі зазначили, що це гарна можливість опанувати такі професії, як Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer.

На учасників чекає:

● навчання повного дня — з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18, упродовж 3-6 місяців;

● 20% теорії, 80% — практики;

● підготовка до пошуку роботи — створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань;

● безоплатне навчання англійської.

Подати заявку на навчання можуть учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону, а також стримували збройну агресію росії під час російсько-української війни.

Джерело: armyinform.com.ua

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