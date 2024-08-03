Ветерани зможуть пройти безоплатне навчання з ІТ
Міністерство цифрової трансформації України запропонувало ветеранам і ветеранкам долучитись до програми безоплатного навчання з ІТ.
Про це інформують 2 серпня у Мінцифрі.
«Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри» — йдеться в повідомленні.
У Мінцифрі зазначили, що це гарна можливість опанувати такі професії, як Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer.
На учасників чекає:
● навчання повного дня — з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18, упродовж 3-6 місяців;
● 20% теорії, 80% — практики;
● підготовка до пошуку роботи — створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань;
● безоплатне навчання англійської.
Подати заявку на навчання можуть учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону, а також стримували збройну агресію росії під час російсько-української війни.
Джерело: armyinform.com.ua