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“Ви можете закінчити війну вже зараз – буде ще гірше”, – начальник ГУР МО України Кирило Буданов звернувся до російських військових

“Ви можете закінчити війну вже зараз – буде ще гірше”, – начальник ГУР МО України Кирило Буданов звернувся до російських військових

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов виступив зі зверненням до військовослужбовців держави-агресора.

“Уже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної з цілей, поставлених на початку вторгнення в Україну. Звертаюсь до тих російських військових, кому вдалось вижити у “м’ясних” штурмах та зруйнованих окопах – буде ще гірше”, – наголосив Буданов.

За словами начальника ГУР, Україна пропонує російському солдатові вибір: померти або врятувати життя завдяки державному проєкту “Хочу жить”, який допомагає військовослужбовцям армії РФ.

“Наші спецпідрозділи уже вивели через лінію фронту сотні російських солдатів. Тепер вони у безпеці: живуть в нормальних умовах під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста, з триразовим харчуванням, можливістю дзвонити додому та отримувати посилки”, – розповів Кирило Буданов.

Важливо, що такі російські військовослужбовці оформляються як полонені під час бою, тому в рф їм продовжують нараховувати зарплату та бойові.

Очільник воєнної розвідки України пояснив, що російський солдат, який здався в полон через проєкт “Хочу жить”, може сам вирішити свою долю: або пересидіти війну та повернутись додому після її завершення, або ж не повертатись в росію взагалі.

“Ті, хто беруть участь в проєкті “Хочу жить” мають право просити притулок в Україні та низці інших держав Європейського Союзу. Ви можете завершити війну вже зараз – не варто чекати, поки вас уб’ють або важко поранять. Звертайтесь до проєкту “Хочу жить”, і ми витягнемо вас з м’ясорубки, що насувається”, – підсумував Кирило Буданов.

Джерело: gur.gov.ua

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