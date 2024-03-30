Вибори в Україні відбудуться, як тільки цьому сприятимуть умови. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

31 березня – термін чергових президентських виборів в Україні.

▶️ Відповідно до чинного законодавства України, вибори, що припадають на час дії воєнного стану, відтерміновуються до його завершення.

▶️ Повноваження президента і парламенту України офіційно продовжуються до часу проведення нових виборів та процедур передачі влади новообраним.

▶️ Воєнний стан – це не забаганка, а об’єктивна реальність, пов’язана з повномасштабною російською агресією, тимчасовою окупацією чверті території України та воєнною загрозою для всіх її громадян.

▶️ Українські вибори некоректно порівнювати з російським псевдовиборчим фарсом, який не має нічого спільного з волевиявленням і демократією.

▶️ У нинішніх умовах гарантувати безпеку виборів та представництво виборців фізично неможливо. Тому чинне законодавство відповідає об’єктивним реаліям війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/37609

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