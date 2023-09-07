Виктор Орбан считает "совершенно нереалистичным" возвращение Украине Крыма, призывает не оказывать военную поддержку Киеву и утверждает, что украинцам надо забыть про НАТО.

Думаете, просто идиот? Не, тут другое!

В 1998 г., впервые избранный премьером, Орбан, в отличие от предшественников, в Москву – ни ногой! Особенно - после прихода к власти Путина.

Еще в статусе оппозиционного лидера он поносил правительство за «слепоту» в отношении «растущего влияния» энергетических гигантов РФ и предлагал ориентироваться на Европу.

«Молодое поколение, которое нас поддерживает, должно не допустить, чтобы Венгрия стала самым веселым бараком Газпрома!» — говорил Орбан, отсылая к известной шутке «Венгрия — самый веселый барак соцлагеря».

В 2008-м он называл (https://lenta.ru/articles/2015/02/16/hungary_russia/) другие страны ЕС «путинскими марионетками», а поддержку предыдущим правительством «Южного потока» — национальным предательством❗️

И вдруг в 2009 г. Орбан приезжает в Питер на съезд ЕР и резко становится главным апологетом Путина в Европе.

С чего бы? А всё просто!

Есть все основания полагать, что его переобувание было связано с арестом Сени Могилевича, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, обменявшего компромат против Орбана на свободу.

Существуют письменные свидетельства некоего Дитмара Клодо. В 90-х он от имени Могилевича передавал конверты с налом коррумпированным лицам в своем доме в Будапеште. Все фиксировалось на камеру (2-е фото).

«Весной 1994-го, незадолго до парламентских выборов, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около 1 млн марок ... Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес», - свидетельствовал Клодо.

В общем, выводы слишком очевидны. Я даже не исключил бы, что Путин, надеясь победить в Украине, обещал Орбану какие-то территориальные плюшки.

А ведь если бы не эти чемоданы, возможно, Украина была бы сегодня близка к вступлению в Альянс, а Венгрия не стала бы самым веселым бараком Газпрома.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13043

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