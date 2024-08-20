Військова допомога Німеччини Україні не припиняється. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Західні медіа поширюють твердження, ніби Німеччина припиняє військову підтримку Україні.

▶️ Заяви про припинення підтримки України Німеччиною некоректні та маніпулятивні.

▶️ У Німеччині триває бюджетний процес. Уряд ФРН запланував у проєкті бюджету на 2025 рік €4 млрд на допомогу Україні – сума аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу.

▶️ Минулого року сума допомоги Україні від Німеччини зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени. Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в 2025 році.

▶️ Питання, щодо надання військової допомоги Україні Німеччиною в 2025 році жодним чином не пов’язані з сучасними особливостями перебігу воєнної кампанії російсько-української війни.

▶️ У 2024 році Україна отримає військову допомогу від Німеччини у повному обсязі.

Джерело: https://t.me/spravdi/40908

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