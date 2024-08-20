Військова допомога Німеччини Україні не припиняється. Центр стратегічних комунікацій пояснює
Західні медіа поширюють твердження, ніби Німеччина припиняє військову підтримку Україні.
▶️ Заяви про припинення підтримки України Німеччиною некоректні та маніпулятивні.
▶️ У Німеччині триває бюджетний процес. Уряд ФРН запланував у проєкті бюджету на 2025 рік €4 млрд на допомогу Україні – сума аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу.
▶️ Минулого року сума допомоги Україні від Німеччини зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени. Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в 2025 році.
▶️ Питання, щодо надання військової допомоги Україні Німеччиною в 2025 році жодним чином не пов’язані з сучасними особливостями перебігу воєнної кампанії російсько-української війни.
▶️ У 2024 році Україна отримає військову допомогу від Німеччини у повному обсязі.
Джерело: https://t.me/spravdi/40908