Військовим треба ваша допомога — збираємо інформацію про російську ППО в єВорог

Допоможіть бійцям ще ефективніше знищувати скупчення техніки, штаби та особовий склад росіян — надсилайте в чатбот єВорог інформацію про розташування установок ППО.

Чим менше в росіян буде систем ППО, тим більше українських дронів, гелікоптерів та літаків уражатиме цілі на окупованих територіях.

Потрібна інформація про:

— Осу

— Панцир С-1

— Тор

— Бук

— Стрілу

Який вигляд мають установки — на фото.

Якщо побачили масивну конструкцію з ракетами на корпусі, баштами, локаторами, яка нагадує техніку з фото, — надсилайте заяву в @evorog_bot

Надішліть це повідомлення рідним і знайомим на окупованих територіях. Памʼятайте про безпеку, фотографуйте лише, якщо впевнені, що поряд нікого немає, одразу видаляйте переписку з чатботом та фото, чистьте папку Видалене та кеш месенджера.

Заявка в єВорог рівносильна даним розвідки, БпЛА чи супутникових знімків, тому кожне повідомлення важливе — долучайтеся до знищення ворога.

Джерело: https://t.me/zedigital/4942

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