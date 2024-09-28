Військовим треба ваша допомога — збираємо інформацію про російську ППО в єВорог
Допоможіть бійцям ще ефективніше знищувати скупчення техніки, штаби та особовий склад росіян — надсилайте в чатбот єВорог інформацію про розташування установок ППО.
Чим менше в росіян буде систем ППО, тим більше українських дронів, гелікоптерів та літаків уражатиме цілі на окупованих територіях.
Потрібна інформація про:
— Осу
— Панцир С-1
— Тор
— Бук
— Стрілу
Який вигляд мають установки — на фото.
Якщо побачили масивну конструкцію з ракетами на корпусі, баштами, локаторами, яка нагадує техніку з фото, — надсилайте заяву в @evorog_bot
Надішліть це повідомлення рідним і знайомим на окупованих територіях. Памʼятайте про безпеку, фотографуйте лише, якщо впевнені, що поряд нікого немає, одразу видаляйте переписку з чатботом та фото, чистьте папку Видалене та кеш месенджера.
Заявка в єВорог рівносильна даним розвідки, БпЛА чи супутникових знімків, тому кожне повідомлення важливе — долучайтеся до знищення ворога.
Джерело: https://t.me/zedigital/4942