ВМС України отримають ракетні катери “Лань” у 2021 році

Військово-морські сили України отримають нові ракетні катери для українського флоту «Лань-ЛК» у 2021 році.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Про це в інтерв’ю інформаційному агентству «Оборонно-промисловий кур’єр» розповів представник ВМСУ на умовах анонімності.

Джерело поінформувало, що розробник і виробник проекту ЗАТ «Завод «Кузня на Рибальському» вже розпочав роботи. Зокрема, закуповуються комплектуючі, готується виробництво.

За його словами, перший катер (у серії заплановано не менше трьох-чотирьох) з’явиться у 2020 році, його випробування триватимуть близько ніж півроку, отже він стане в стрій ВМСУ «десь у 2021 р.».

У ВМСУ не виключають, що за умов наявності в Кабміні єдиного центрального органу виконавчої влади для реалізації державної оборонно-промислової політики проект з виробництва катері «Лань-ЛК» рухався б набагато швидше.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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