Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров — глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко

Первый рубеж Киева расположен достаточно далеко от столицы.

«Построены надежные системы огневого поражения противника; инженерных заграждений всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.п. Кроме того, мы непрерывно совершенствуем системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве», — рассказал он.

В столице выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения.

"Все это спланировано и проводится систематически", - сказал он.

«Через некоторое время» журналисты смогут посетить один из вновь построенных ротных опорных пунктов.

«Есть на что посмотреть, чтобы потом убедительно донести киевлянам информацию о надежности и эффективности оборонных сооружений», — сказал он.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/25496

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