Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров — глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко
Первый рубеж Киева расположен достаточно далеко от столицы.
«Построены надежные системы огневого поражения противника; инженерных заграждений всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.п. Кроме того, мы непрерывно совершенствуем системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве», — рассказал он.
В столице выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения.
"Все это спланировано и проводится систематически", - сказал он.
«Через некоторое время» журналисты смогут посетить один из вновь построенных ротных опорных пунктов.
«Есть на что посмотреть, чтобы потом убедительно донести киевлянам информацию о надежности и эффективности оборонных сооружений», — сказал он.
Джерело: https://t.me/infosprotyv/25496