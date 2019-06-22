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Волгоградцам разрешили ходить в лес с топорами и сучкорезами

Волгоградцам разрешили ходить в лес с топорами и сучкорезами

Волгоградская областная дума приняла закон, который разрешает жителям региона ходить в лес с топорами, секаторами и сучкорезами, чтобы собирать кору деревьев, бересту, хворост и валежник.

Как сообщает «Блокнот-Волгоград», раньше жителям Волгоградской области нужно было сообщать чиновников о том, что они собираются в лес за древесиной. Теперь их избавили от этой обязанности.

Для заготовки древесины волгоградцам разрешили использовать ещё ручные пилы и ножи. Во всех остальных случаях волгоградцам придётся заранее сообщать о намерении заготовить дрова и валежник на зиму.

В 2018 году в России отменили наказание за сбор валежника в лесу — Госдума разрешила собирать его бесплатно. На обсуждение и принятие закона у депутатов ушло два года.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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